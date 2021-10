Non trova più il sentiero e si perde nei boschi di Mongrando

Momenti di preoccupazione nei giorni scorsi per un uomo di 73 anni disperso nei boschi. Secondo le prime ricostruzioni del caso, l'anziano era uscito di casa per fare una passeggiata ma non riusciva più a trovare il sentiero per rientrare. Non vedendolo tornare, i familiari hanno immediatamente chiesto l'intervento dei Carabinieri e della Forestale per ritrovarlo. Dopo qualche l'uomo è stato ritrovato, in buona salute.