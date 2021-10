Mongrando piange la morte di Elio Orlassino, aveva 63 anni

Duro colpo per la comunità di Mongrando. È mancato ieri all'affetto dei suoi cari Elio Orlassino, volto noto in paese: aveva 63 anni. Per anni ha lavorato nel campo edile, come escavatorista. Chi l'ha conosciuto in vita lo descrive come una bravissima persona, che si sapeva far voler bene da tutti. L'ultimo saluto, affidato alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, avrà luogo domani, 22 ottobre, alle 15, al cimitero di Mongrando San Lorenzo, dove si terrà la benedizione.