Intorno alle 18.30 di oggi, 21 ottobre, la Polizia Locale è intervenuta per effettuare rilievi e determinare la dinamica di un incidente in via Lamarmora, incrocio con via Fecia, dove è stato investito un pedone.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente dell'automobile non abbia visto attraversare un uomo e che l'abbia investito per fortuna senza gravi conseguenze. Immediato sul posto l'intervento dei sanitari del 118 che hanno portato l'uomo all'ospedale per accertamenti.