Altri animali selvatici sulle strade, auto si scontra con una coppia di cinghiali

Di nuovo animali selvatici al centro delle cronache locali. Nei giorni scorsi, un'auto guidata da un 51enne si è scontrata con una coppia di cinghiali, sbucati all'improvviso in mezzo alla strada. L'episodio si è verificato a Pray, in alta Valsessera. I due animali, di piccole dimensioni, si sono poi dileguati nella boscaglia vicina. Il conducente non ha riportato ferite nell'impatto ma solo lievi danni al veicolo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.