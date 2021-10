Oscar Green 2021, C’è anche l' “Apicoltura Biellese” di Sordevolo tra le aziende premiate

C’è anche Sergiu Mitrache, della “Apicoltura Biellese” di Sordevolo tra i giovani premiati alla finale interregionale di Oscar Green tenutasi mercoledì 20 ottobre nella splendida cornice del Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Il giovane è stato tra i 13 gratificati tra le regioni di Piemonte e Valle d’Aosta.

Il concorso, promosso da Coldiretti Giovani Impresa Piemonte e Valle d’Aosta e giunto ormai alla quindicesima edizione, ha voluto premiare i giovani che hanno saputo sfidare il Covid in questo anno totalmente avvolto dalle restrizioni dovute alla pandemia. Nello specifico, Sergiu Mitrache di “Apicoltura Biellese” di Sordevolo, in provincia di Biella, è stato premiato nella categoria Campagna Amica con menzione speciale per aver saputo rendere l’apicoltura un valore aggiunto del territorio sensibilizzando importanti realtà multinazionali della zona.

Il giovane imprenditore produce miele: “Apicoltura Biellese è nata nel 2014 per la mia passione per le api e la natura – spiega Mitrache – Ho preso le prime dieci arnie per hobby e da lì gradualmente sono cresciuto fino ad arrivare ad oggi che ne possiedo circa un centinaio. Produco principalmente il miele di tarassaco, acacia, castagno, tiglio e millefiori, facendo nomadismo con le api, ossia spostandole di territorio in territorio a seconda del periodo”. “Abbiamo dimostrato, ancora una volta, come l’agricoltura piemontese non si sia mai fermata, nonostante le difficoltà dell’emergenza sanitaria - ha evidenziato Alberto Franzi delegato provinciale Giovani Impresa - Si tratta di una vetrina molto importante: Oscar Green Coldiretti offre, infatti, una grande opportunità di emergere ai giovani agricoltori che implementano ed innovano il nostro patrimonio d’eccellenza. Grazie alle nuove generazioni, il binomio agricoltura e innovazione è diventato sempre più frequente: sono l’esempio lampante proprio le aziende che hanno partecipato a questo concorso con passione, creatività e professionalità”.

“In piena pandemia, è cresciuto il numero di giovani imprenditori agricoli con un incremento dell’8% negli ultimi cinque anni. Questo dato, dall’analisi della Coldiretti sulla base del Rapporto del Centro Studi Divulga, è in piena controtendenza rispetto all'andamento generale dell'economia - fanno notare il presidente Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani – Questa è la dimostrazione come, nonostante le tante problematiche del periodo, i giovani abbiano voglia di imparare, di mettersi in gioco, di rischiare. Questo è un aspetto fondamentale per l’agricoltura dei nostri territori: le nuove leve sono più propense all’innovazione che è prioritaria per lo sviluppo del settore”.