Lauretana a Tuttofood, la fiera B2B in cui le eccellenze del Food & Beverage si incontrano

Da domani, 22 ottobre, fino al 26, Lauretana prenderà parte a Tuttofood Milano, la fiera B2B per l’intero ecosistema agroalimentare, in cui saranno protagonisti i produttori e i distributori dei prodotti di eccellenza dell’intera filiera del Food and Beverage. L’azienda che imbottiglia l’acqua più leggera d’Europa avrà uno spazio dedicato presso pav 4P – stand L10 M09 Inoltre, grazie alla collaborazione con APCI – Associazione Professionale Cuochi italiani, acqua Lauretana sarà protagonista anche nelle ricette di chef prestigiosi che la utilizzeranno nei loro show cooking. Una scelta non casuale: pura, leggera, cristallina, acqua Lauretana si abbina perfettamente a ogni piatto perché non interferisce con i sapori degli alimenti, esaltando così il gusto vero di ogni ricetta, dalla cucina casalinga ai più rinomati ristoranti del mondo. D

i seguito, le “coordinate” per vedere acqua Lauretana in azione durante gli show cooking: Tuttofood Pad 10 – stand L47 L53 N46 N52 Host Pad 5 – stand P11 P15 Q12 Q18