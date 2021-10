Giornata dell'Eccellenza al Bona, Foto

Cerimonia di consegna delle borse di studio al Bona questa mattina nella giornata dell'eccellenza. La manifestazione si è svolta in Aula magna oggi, 21 ottobre dalle ore 9.15 alle ore 11.30. Le classi di tutte le sedi e le loro famiglie si sono collegate attraverso il canale YouTube#BonaTube

Di seguito i premiati con diploma di eccellenza:

A ricevere l'importante riconoscimento per i propri meriti sono stati i maturati con 100/100 e lode Gaia Frassati, Valentina Vermi; i maturati con 100/100 nella 5A BUTTINI Dafne, FERRUCCI Alice, GAMBA Davide, MARCOLONGO Federico , MINO Veronica , ZANOTTI Ester; 5B: DOS SANTOS NOBRE JOAO Lucas, LAMNABHI Najoua, MACCHIONE Lucia;5C : BRIASCO Luca, NASUI Alexandru Daniel; 5I MANNARA Alexia; 5P: CIOCCA Morgana, DOVANA Giulia ; 5Y LEYOUDI Safia , MOSCA Greta , ZAMBITO Arianna; 5S: d’ELISO Amato, FORZANI Alessio, PIZZOGLIO Viola, SPADARO Orazio; 5SSG: BOURAYA Ilham , HENA Kristina, LAMONACA Giorgia ; 5SSH: BACCAN Chiara, BASSAN Valentina, POZZATO Rachele.

Gli ALUNNI CON MEDIA PARI O SUPERIORE A 9/10: 1A SARDU Giulia, 1B FINATTI Ambra, SANTO KHEEM KYRA Fernandez,1I VAUDAGNA Sofia, 1S VAVA Sofia Agustina , 2D TOLOMEO Daniele, 2I MIGLIACCIO Angelica, 2J BETA Giulia 3A RAMELLA RAT Alessandro, 3C BAU’ Nicola BURATTI Camilla 3I MEGNA Sofia, POZZATO Vittoria , SPAGNOLO Letizia , 3J MILAN Matilde, SPANO Nicole, 4E. BAU’ Filippo DI LEO, 4I MENEGHINI Alessia 9.5 RANIERO Alice, 4J MONTELEONE Alessandro, 4SSA CERETTI Arianna, 4SSG TILLATI Iman, 5A RAMASCO Beatrice. Alunni che con la media pari e superiore all’8/10 hanno partecipato alle olimpiadi di italiano almeno a livello provinciale. DE TOFFOLI Elena Olimpiadi di italiano semifinali, BACCAN Chiara Olimpiadi di italiano semifinali, PERLICA Klarisa Olimpiadi di italiano semifinali , DALMATENO Desy Olimpiadi di italiano semifinali. Alunni che con la media dell’8/10 hanno dimostrato eccellenze linguistiche o informatiche sostenute da certificazioni con punteggio pari e superiore all’80%. SPANO Nicole francese CANU ANDREA francese CARCIOTTO Giulia francese LOVISOLO Edoardo inglese BOUKSIB Safae francese MAZZAROTTO Alessia francese STURARO Sara francess BURCA Matteo ECDL BETTI Luca ECDL CAVAGNA Eleonora ECDL DI LEO Michele ECDL PAPA Azzurra ECDL

Alunni che con la media dell’8/10 hanno partecipato in modo significativo a progetti della scuola. CANU Andrea per il progetto delle Pari opportunità Le donne che hanno cambiato il mondo per il quale ha avuto il primo premio * MANOKARAN Abisanya per il progetto Rendere possibile un’impresa impossibile 3j ROSSETTI Luisa per MODE FERRO Andree per STEM AGNELLI Lara per MODE (Best Moder)

Alunni che con la media dell’8/10 hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo (almeno terzi classificati a livello regionale) in discipline organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI. MORESCO Sarah campionati italiani di atletica leggera; Alunni che con la media dell’8/10 hanno svolto per tutto l’anno e in modo continuativo certificata attività di volontariato. CAVAGNA Eleonora DECCI Lorenza

MENZIONI :Per il contributo alla Redazione digitale: BARUFFA Alberto, ZANOLINI Geremia, SPADARO Orazio; Per il progetto REHORE’ che ottenuto più riconoscimenti nello stesso contest 4I; 4J per N@T Per essersi classificati tra i primi dieci progetti nell’hackathon internazionale per Dubai. BARCARO Chiara, d’ELISO Amato.

Le borse universitarie sono state donate dalla famiglia GUGLIELMINO/FORNASIER e sono: 1. La prima intitolata a GIOVANNI GUGLIELMINO é stata data x 5 anni a Lorenzo Ferrari che sta terminando i suoi studi in Belgio e ha iniziato già a lavorare in Lussemburgo; 2. La seconda intitolata a GIOVANNI GUGLIELMINO é stata data a Anna Mastrovito all'inizio del suo percorso universitario: ora é al suo terzo anno di corso3. La terza intitolata a EMANUELA GUGLIELMINO é stata data alla neodiplomata Lamnabhi Najoua matricola al primo anno di Economia aziendale a Torino.

Le altre piccole borse consegnate agli allievi meritevoli del triennio sono 11:HENA KRISTINA, BOURAYA ILHAM, BAU'FILIPPO, VERMI VALENTINA, MENEGHINI ALESSIA, GAMBA DAVIDE, LAMNABHI NAJOUA, RANIERO ALICE, D'ELISO AMATO, BAU ' NICOLA, SPANO NICOLE.

L'associazione Noi del Bona ringrazia di cuore tutti coloro che la sostengono con il loro contributo e si augura di poter presto riprendere i tradizionali "aperitivi culturali " al Bona!