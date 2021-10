Zumaglia, il sindaco Edoardo De Faveri giura insieme a Cirio

Edoardo De Faveri, neo sindaco di Zumaglia, uno dei primi cittadini più giovani d’Italia con i suoi 21 anni, ha prestato giuramento ieri, mercoledì 20 ottobre, durante il consiglio comunale di insediamento della sua amministrazione.

Ospite d’eccezione il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Ho voluto essere presente a Zumaglia al giuramento ufficiale di Edoardo De Faveri, - ha dichiarato Cirio - uno dei sindaci più giovani d’Italia. A 21 anni mettersi in gioco per la propria comunità è un gesto che merita rispetto, ammirazione e sostegno. E la Regione sarà al suo fianco per il bene di questa splendida comunità del Biellese”.

Tra i punti all’ordine del giorno la convalida degli eletti e la nomina della nuova giunta comunale.

Il consiglio comunale è composto da Alberto Corbetta, Valeria Celli, Paolo Gallo, Martina Loss Robin, Paolo Marchiodi a Patrizia Pozzolo per la maggioranza di Noi con Voi per Zumaglia, Franco Della Valle, Jessica Baù, ed il capogruppo Iuri Toniazzo a rappresentare la minoranza di Zumaglia nel Cuore. A formare la giunta De Faveri ha designato vice sindaco Alberto Corbetta con deleghe ai lavori, pubblici, urbanistici e sviluppo economico, ed assessore Valeria Celli che si occuperà dei settori sociale e sport.

Primo consiglio e prime schermaglie durante la discussione sulle linee programmatiche presentate dalla nuova giunta. All’appunto di Toniazzo circa la mancanza di indicazioni precise sui progetti dell’amministrazione De Faveri, il sindaco ha risposto che, proprio perchè si tratta di linee programmatiche, la maggioranza non può già indicare i progetti concreti che intende realizzare.