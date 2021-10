Cirio: "Il 118 a Cossato sarà preservato e potenziato"

“Garantire a ogni cittadino l’accesso ai servizi sanitari è sempre stato uno dei nostri obiettivi principali e in questa logica pur nelle difficoltà di disponibilità del personale, ancor più complessa a causa della pandemia, il servizio del 118 a Cossato sarà non soltanto mantenuto e preservato, ma anche potenziato. Il diritto alla salute non può essere un privilegio di chi vive in città. Deve essere uguale per tutti, da una grande realtà cittadina a un piccolo comune”: lo comunica il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dopo l’incontro a Torino con il sindaco di Cossato (BI), Enrico Moggio.

“Sono grato al presidente Cirio - sottolinea il sindaco Moggio - per l’attenzione mostrata e la fattiva collaborazione che ha immediatamente attivato per affrontare, a partire dalla criticità del servizio del 118, le diverse tematiche della sanità territoriale. L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire possibili soluzioni di investimento e sviluppo strategico del territorio cossatese, per il quale il presidente Cirio ha dimostrato, ancora una volta, particolare sensibilità e vicinanza”.