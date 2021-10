Allenamento per la sezione escursionismo della Pietro Micca alla Capanna Volpi

In attesa di riprendere l’attività agonistica di marcia alpina, domenica 17 ottobre la sezione Escursionismo della Pietro Micca ha organizzato un allenamento collettivo alla Capanna Volpi, piccola baita sita a Pratetto sopra Tavigliano. La giornata soleggiata, ha attirato marciatori provetti di alcune società e soci Pietro Micca pronti a cimentarsi nella prova di marcia di regolarità, sui sentieri boschivi ai piedi del Bocchetto Sessera. Il percorso, sui sentieri puliti dai nostri atleti, si snodava principalmente in mezzo ai boschi offrendo uno spettacolo autunnale di foliage; la prova non è stata molto lungo ma sempre impegnativa. A tutti i partecipanti è stato dato un pacco gara offerto dalla Pietro Micca e sono stati premiati i vincitori di categoria con prodotti Biellesi. Una castagnata nel pomeriggio ha concluso una piacevole giornata trascorsa in compagnia.