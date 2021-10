Crisi di giunta a Palazzo Oropa: Rossetto esclude l'ipotesi di un suo ingresso

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Luca Rossetto, nei giorni precedenti indicato come probabile nuovo ingresso nell'esecutivo di Palazzo Oropa. <In relazione alle notizie di stampa sull’ipotesi di un mio coinvolgimento nell’amministrazione del Comune di Biella, comunico che, oltre alla presidenza di una società sportiva, il mio impegno per il territorio, assunto a suo tempo esclusivamente per spirito di servizio, consiste nel risanamento di SEAB S.p.a. sino all’omologazione del concordato in continuità, quindi presumibilmente sino a marzo-aprile 2022.

Anche dopo quella data, i miei progetti e impegni professionali non mi consentiranno di occupare ruoli nell’amministrazione. Ringrazio coloro che hanno visto nella mia persona un potenziale elemento utile al rilancio cittadino, sicuro che tutti noi biellesi sapremo trovare nelle nostre qualità di sempre, lavoro, impegno e competenza, le basi per la ripartenza del nostro territorio>.