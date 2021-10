I 20 anni di Cam, dalla manutenzione delle caldaie alla pulizia di pannelli fotovoltaici e solari, Foto

<20 anni ormai sono andati, adesso continuiamo così e pensiamo al futuro come abbiamo sempre fatto fino a oggi, senza mai fermarci>, afferma Gianni Brandalese, titolare di Cam assistenza caldaie e installazione climatizzatori a Vigliano in via Milano 4.

L'azienda ha festeggiato i 20 anni in questi giorni insieme alle persone che fino a oggi ne hanno resa possibile la continua importante crescita.

<L'evento è andato bene - continua Brandalese – è stata una giornata che è piaciuta a tutti, catering compreso. Ora proseguiamo in questa direzione, anche sempre con Immergas come partner, leader nella progettazione e nella produzione di caldaie. Siamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, facciamo pratiche per lo sconto in fattura per gli installatori e seguiremo con interesse l'evoluzione continua sull'impiantistica della climatizzazione>.