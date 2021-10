100 tappe di Cammina Oropa

Dal 30 novembre 2019, un gruppo di famiglie biellesi ha iniziato un pellegrinaggio settimanale verso il Santuario di Oropa, per camminare e pregare in vista della Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa. L’iniziativa è proseguita, coinvolgendo nel tempo numerosi pellegrini, con partecipazione libera e spontanea, anche nel periodo dei lockdown in forma di “pellegrinaggio spirituale”, prima di riprendere con le consuete modalità. Giunti alla Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa a fine agosto, e continuando a ritrovarsi ogni sabato, i pellegrini propongono, per sabato prossimo 23 ottobre, in occasione delle prime 100 tappe, un momento di Fraternità! L’appuntamento sarà come sempre alla chiesa di Cossila San Giovanni, anticipando il ritrovo al 7,20 (anziché alle 7,30) al fine di mettersi in cammino per poter trovare posto in Basilica Antica alla messa delle 10,30 che verrà celebrata dal Vescovo emerito Mons. Alceste. Si raggiungeranno le Cave di Favaro per le 8,15, poi alle 9,30 ca alla Cappella di San Luca inizierà la recita del Rosario, nell’ultimo tratto di pellegrinaggio prima di entrare nel Santuario. Dopo la messa, in sala Piergiorgio Frassati, ci sarà incontro con Mons. Catella sul senso del pellegrinaggio. A seguire un momento di convivialità nelle “sale del pellegrino” con pranzo al sacco e possibilità di prenotare la polenta concia (info whatsapp 3703791415). Autobus per il rientro alle 13,48 ed alle 15,05.

Il pellegrinaggio continuerà ancora in forma libera, tuti i sabati mattina, come occasione di testimonianza di fede con il dono della fatica del cammino e la preghiera alla Madonna di Oropa.