Mosca: "Dalla Regione Piemonte 6.8 milioni di euro per sostenere il Gal Montagne Biellesi"

Lo annuncia il consigliere regionale biellese della Lega Salvini Piemonte Michele Mosca che precisa: «Si tratta di una misura varata dalla Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente e Assessore alla Montagna Fabio Carosso. Nel corso del biennio 2021-22 sarà destinato quasi il 50% dell’intero stanziamento già previsto per il periodo 2014-20».«Attraverso i Gal, ovvero Gruppi di azione locale – commenta Mosca – la Regione Piemonte intende valorizzare le potenzialità locali e promuovere lo sviluppo di tipo partecipativo».

«La Lega – interviene Mosca - punta sui territori incrementando i trasferimenti. La ricaduta di questi fondi si rivolge alle realtà socio-economiche presenti nel Biellese. Il Gal è infatti il soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale. L’incremento di fondi destinati al Gal Montagne Biellesi rappresenta un traguardo importante, non soltanto economico: quella somma verrà presto trasformata in opportunità vere per il territorio, per i giovani, per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere, per il turismo sostenibile, per la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso e per l’accesso ai servizi pubblici essenziali».