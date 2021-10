Perde il controllo dell'auto e sfiora la vetrata del negozio

Ha perso il controllo dell'auto ed è finita sui gradoni di un'abitazione privata, sfiorandone un'altra in transito e la vetrata di un negozio. L'incidente stradale è accaduto nella mattinata di oggi, 20 ottobre, all'incrocio di via Martiri Libertà con via Repubblica, a Occhieppo Inferiore.

Il forte boato e il denso fumo hanno catturato l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine. Alla guida una donna di circa 45 anni, immediatamente assistita dal 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

Le cause del sinistro autonomo sono ancora da accertare ma la donna potrebbe aver accusato un malore fisico mentre procedeva lungo la discesa. Fortunatamente, in quell'istante, non era presente nessun passante. Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e la Polizia locale di Occhieppo Inferiore per i rilievi del caso.