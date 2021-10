PNRR, allarme ANCI: “Servono risorse e sinergie tra Comuni”

“Più personale per realizzare e dare stabilità ai progetti che i Comuni metteranno in campo con i fondi del PNRR, che si tratti di piccoli enti o di realtà di medie dimensioni. Il tema delle assunzioni e del turnover è fondamentale nel dibattito sul futuro della Pa locale”. Così il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo, a margine della riunione dell'Osservatorio regionale degli Enti Locali svoltasi a Torino.

“In queste ore - prosegue Ramella - stiamo ascoltando i sindaci. I Comuni hanno necessità ben precise che ci vengono rappresentate quotidianamente e che non possiamo ignorare. Ben vengano, dunque, le risorse del PNRR e il ruolo di coordinamento della Regione Piemonte. Vi sono però problemi annosi che occorre affrontare in modo strutturale per dare continuità al lavoro dei nostri amministratori. L’ANCI è disponibile a costituire una cabina di regia ad hoc e a lavorare fin da subito al fianco della Regione e, se lo riterranno, delle province e della Città Metropolitana per rispondere al meglio alle istanze dei Comuni piemontesi, in grave crisi di personale e di risorse tecniche”.