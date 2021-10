Green Pass, lunedì sciopero degli autoferrotranvieri, a rischio bus e treni

Dalle 8,30 alle 12,30 di lunedì 25 ottobre è a rischio il servizio offerto dagli autoferrotranvieri. A darne notizia è la Faisa Cisal Piemonte.

La questione è il Green Pass, "per le evidenti e gravi problematiche emerse a seguito dell’entrata in vigore del DL 127 del 21 settembre scorso e del Dlgs sulla sicurezza e della salute di tutti i lavoratori e le lavoratrici di qualsiasi categoria e della tutela economica", scrive Faisa Cisal in un comunicato. Tra le richieste al Governo ci sono: un fondo dedicato per le aziende per sottoporre i dipendenti ai tamponi, cosi che non siano più a carico degli stessi e contestualmente l’estensione degli orari e dei luoghi in cui poterli effettuare, che ad oggi risultano totalmente insufficienti per permettere a tutti i lavoratori non vaccinati di ottenere la certificazione verde; screening su base volontaria delle categorie lavorative a contatto col pubblico per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti; di non applicare la procedura della sospensione senza retribuzione di coloro che sono impossibilitati a effettuare il tampone in tempo utile a ottenere la certificazione per recarsi sul luogo di lavoro.