Candelo, due nuove postazioni per la raccolta oli esausti

Nei giorni scorsi, sono state posizionate a Candelo due nuove postazioni per la raccolta degli oli esausti. Si trovano vicino al Palazzetto e in prossimità della scuola materna. A darne notizia il sindaco Paolo Gelone: “Eravamo al lavoro per studiare la soluzione migliore e, come sempre, annunciamo le cose quando siamo riusciti a realizzarle. Avanti tutta, con i fatti”.