Special Olympics, in piazza Duomo prima grande festa in presenza

È stata una festa la premiazione degli Smart Games 2.1 Special Olympics dello scorso sabato avvenuta finalmente in presenza in piazza Duomo in occasione della 29° edizione del ‘Circuito Città di Biella’.

Il ritrovo per gli atleti di ASAD Biella è stato dalle 16, tutti con la divisa della società, sono stati suddivisi in tre batterie da cinque partecipanti e per livello di abilità e, nell’attesa della premiazione, hanno gareggiato di nuovo in presenza: la loro gara consisteva in un percorso di 100 m. I vincitori sono stati: Giacomo Palmieri (1° batteria), Andrea Seffusatti (2° batteria), Andrea Spezzano (3° batteria). La terza batteria è stata premiata addirittura dai due ori olimpici di Tokyo 2020, Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Dopo la competizione dal vivo, c’è stata l’attesa premiazione degli Smart Games 2.0 Special Olympics, competizione avvenuta dal 1° al 15 luglio 2021 in modo virtuale e da remoto. In particolare si sono effettuate le premiazioni degli atleti e partner che hanno partecipato all’evento. Le specialità premiate sono: atletica, bocce, bowling, calcio, golf, nuoto, pallavolo, rugby, snowboard. Il momento finale è stato una foto tutti assieme con la maglia dell’evento “Smart Games 2.0”.

Il presidente di ASAD Biella e direttore regionale di Special Olympics Charlie Cremonte ha commentato la giornata ricordando l’importanza di Special Olympics sul territorio biellese ed ha rinnovato l’invito alla partecipazione dei Play The Games 2021 che avranno luogo nella nostra città dal 29 al 31 ottobre e che saranno presentati ufficialmente in conferenza stampa mercoledì 20 ottobre. Ha inoltre promesso che sarà un’occasione per festeggiare i 25 anni di ASAD Biella. Claudio Piana, organizzatore del Circuito Città di Biella, ha ricordato come, venticinque anni fa, fosse stato messo in dubbio da qualcuno il successo di ASAD Biella e che invece a distanza di cinque lustri è stato totalmente smentito.