Biella, al Liceo Avogadro convegno di presentazione del Consorzio ErasMove

Primo appuntamento nazionale per i docenti delle scuole partner del Consorzio ErasMove, la rete di Istituti superiori individuata nell’ambito di un progetto ce accreditato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. Nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre i locali del Liceo “A. Avogadro” di Biella, capofila dell’iniziativa, ospiteranno i delegati degli enti che collaborano al progetto: il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, l’Istituto Statale Superiore “Giovanni da Castiglione” di Castiglione Fiorentino (AR), il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Palermo, il Polo Liceale “Luigi Illuminati” di Atri (TE).

Mercoledì 27 si terranno i lavori preparatori del convegno previsto nella mattinata del 28, quando nell’Aula Magna del Liceo “Avogadro”, alla presenza di autorità e rappresentanti degli organi dell’informazione locale, il dirigente Dino Gentile aprirà la seduta durante la quale cui avrà luogo la presentazione ufficiale dell’iniziativa, degli Istituti coinvolti e del logo di progetto. A margine dei lavori le delegazioni avranno modo di visitare alcuni luoghi significativi del territorio biellese e di condividere qualche momento di convivialità che renderà certamente più efficace la collaborazione tra i diversi Istituti. Nella mattinata di venerdì 29, infine, una ulteriore sessione di lavori concluderà l’evento.

Al Liceo “Avogadro” il progetto, coordinato dalla prof.ssa Mariangela Gasparetto, coinvolge oltre venti docenti impegnati in ambiti diversi. L’obiettivo di fondo è la realizzazione di una rete di scuole, di enti formativi e università che consenta agli istituti partner lo scambio di buone prassi nell’ambito della progettazione europea e nello sviluppo di percorsi di apprendimento aperti all’internazionalizzazione. Saranno garantiti agli studenti degli istituti partner periodi di studio presso altre scuole europee e stage lavorativi o di volontariato in Europa, con la progettazione di periodi di mobilità studentesca di diversa durata (da due a sei mesi).

Con la collaborazione anche degli sportelli Europe Direct di Torino, appartenenti alla rete dei Centri ufficiali d'informazione dell'Unione Europea, saranno inoltre attivate iniziative di orientamento post-diploma a livello europeo con il fine ultimo di fornire ai giovani, in particolare se in condizioni economiche svantaggiate, opportunità di crescita personale e professionale in un contesto internazionale.