Biella dà il benvenuto al Linux Day 2021, l’evento si svolgerà a Cittadellarte

Sabato 23 ottobre si terrà, in tutta Italia, la manifestazione per il software libero e, finalmente, dopo l'edizione esclusivamente online dell'anno passato, ci sarà la possibilità di partecipare in presenza. La manifestazione nazionale è incentrata sul tema dei dati, quelli che quotidianamente scambiamo nel nostro rapporto con i social e quando navighiamo in rete, quando usiamo le app del nostro telefono, quando il navigatore ci guida nei viaggi in auto, quando forniamo informazioni con il programma che ci ha suggerito la palestra che frequentiamo.

"Dati a chi?" è il titolo del Linux Day nazionale che invita a riflettere su dove siano, a chi siano accessibili, e per quale scopo, le informazioni cedute in cambio dell'uso apparentemente gratuito di un applicativo. Se saremo più consapevoli dei percorsi seguiti dai nostri dati una volta che li abbiamo liberati in rete, e più attenti ai consensi espressi con un veloce click, acquisiremo anche un atteggiamento più cauto nei confronti delle sempre diffuse e ben strutturate truffe online. Biella, come altre città in Italia, apre le porte al Linux Day 2021. BiLUG, associazione biellese di volontariato costituita da persone che utilizzano programmi liberi e si dedicano a promuoverne l'impiego, organizza il Linux Day locale.

Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Cittadellarte, proprio a Cittadellarte, in Sala Cervo, per un giorno, sarà possibile seguire gli interventi del programma nazionale, ma soprattutto si potrà avvicinare il mondo del software e dell'hardware libero incontrando i volontari e scambiando con loro conoscenza e attività pratiche in presenza. I visitatori troveranno postazioni specializzate nella dimostrazione di soluzioni innovative per la gestione di un sistema fotovoltaico, la costruzione di prototipi con hardware e software liberi, l’assistenza all’uso di sistemi operativi Gnu-Linux e ancora la dimostrazione di trading con acquisizione anche online di dati per una strategia decisionale avanzata e l’uso di applicativi open source per editing, multimedia, cad, elettronica e robotica.

Se qualche visitatore vorrà provare a ridare vita a un vecchio portatile, al Linux day troverà assistenza dedicata. BiLUG infatti sostiene comportamenti eco compatibili con il riuso di apparecchiature elettroniche destinate allo smaltimento e, invece, rese nuovamente utilizzabili e date a chi ne ha necessità, con particolare attenzione a chi è più vulnerabile.

Passato il Linux Day, la possibilità di continuare a interessarsi di questi e altri temi del digitale non si esaurirà. Il Gruppo Linux di Biella offre sostegno alla comunità locale nell’ambito della conoscenza e della comunicazione digitale ed elettronica, a distanza o direttamente nella sede di Via Santa Barbara a Biella ogni sabato pomeriggio. L'assistenza è offerta a titolo gratuito e riguarda tutti i temi del Linux Day, ma anche la più tradizionale scrittura di codice in vari linguaggi di programmazione. In particolare, nelle prossime settimane, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, si arricchirà di nuovi strumenti un piccolo laboratorio di elettronica che, a breve, sarà a disposizione di curiosi e appassionati che vogliono cimentarsi in un progetto creativo, da soli o in condivisione, nello spirito che sostiene l'uso di software e hardware liberi. Per raggiungere il Linux Day a Cittadellarte in Sala Cervo si deve percorrere la strada privata che scende dalla rotonda di Via Serralunga, al ponte di Chiavazza, e costeggia il Cervo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme per il controllo della diffusione del Covid e, quindi, è richiesto il green pass. Altre informazioni sulla manifestazione, i programmi e l’associazione BiLUG si possono trovare in rete alle pagine web: https://www.linuxday.it/2021/ e https://www.bilug.it/