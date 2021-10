Agenda giornaliera economica 2022: 384 pagine per mettere in ordine i tuoi impegni

Professionisti e non cercano sempre più di ricordare i mille impegni e per evitare di incorrere in importanti dimenticanze. Per riuscire nell’impresa di incastrare alla perfezione appuntamenti di lavoro, famiglia e tempo libero è necessario un aiuto che arriva prontamente dall’agenda. Nonostante il digitale si sia impossessato delle nostre vite, sono sempre tante le persone che continuano a preferire una agenda cartacea. Piccola e maneggevole da tenere in borsa o big da tenere appoggiata sulla scrivania: qual è la migliore per te? Verticale o orizzontale? Settimanale o giornaliera? Oggi ti sveliamo come scegliere quella giusta per te.

Agenda 2022: come sceglierla?

Gli esperti ci hanno dimostrato che non esiste mai un prodotto giusto e uno sbagliato ma solo uno che risponde di più alle singole esigenze. Anche per l’agenda è la stessa cosa e per il 2022 è importante essere preparati avendo al proprio fianco uno strumento utile per organizzare la giornata e la settimana.

· Giornaliera o settimanale? Il primo dilemma riguarda l’impaginazione. Quello che vi consigliamo è di pensare ai vostri impegni. Chi ha molti appuntamenti e impegni o chi deve ricordarsi anche quelli della propria famiglia dovrebbe puntare su un planner giornaliero. Questo perché offre molto più spazio. La versione settimanale, spesso presente ad inizio settimana anche nelle agende giornaliere, permette di tenere sotto controllo generale i giorni successivi. Chi lavora ancora in smart working deve poi districarsi tra call e appuntamenti, riuscendo a far funzionare tutto al meglio.

· Tipologia di copertina? Anche la tipologia di copertina sembra essere una scelta importante; che sia rigida o flessibile dipende dai gusti prettamente personali. Quello che è certo è che una copertina rigida tende a rovinarsi meno se trasportata spesso in borse o valigie.

· Anelli o brossura? Questo elemento estetico è un altro tema che ritorna. Quello ad anelli spesso risulta più facile da manovrare ma può portare ad incastrare fili o altri oggetti con l’usura, cosa che invece la tradizionale agenda non ha.

· E la dimensione? Le dimensioni contano quando si parla di agenda. Solitamente si trovano modelli tascabili small, per chi viaggia molto e cerca quindi un accessorio maneggevole, agende medie che sono le più comuni e le big spesso tenute direttamente sulla scrivania.

· E il prezzo? Da tenere in considerazione anche il prezzo. C’è chi preferisce l’investimento di un rivestimento in pelle duraturo, acquistando di anno in anno solo le ricariche ma chi invece preferisce cambiare frequentemente, puntando poi ad un design diverso ogni anno preferisce l’usa e getta che risulta spesso economicamente più accessibile.

3 motivi per regalare un’agenda

Gadgetoo ci svela anche 3 motivi importanti per cui dovreste pensare di regalare un’agenda. Le agende sono viste come un ottimo strumento per poter tenere sotto controllo i propri obiettivi, diventando quindi un ricordo e una traccia. L’agenda diventa un ottimo accessorio di design colorato e unico ed infine a differenza dei dispositivi digitali non si scarica ed è sempre utilizzabile senza aver bisogno di wi-fi.