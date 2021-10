Si perde nei boschi di Curino, grosso spavento per una donna di 60 anni

Paura verso le prime ore del pomeriggio di ieri per una donna segnalata dispersa in zona boschiva in Curino. La stessa donna, una 60enne della zona, non riusciva più a trovare il sentiero per rientrare ma per fortuna aveva con sè il cellulare: inviava diverse chiamate di emergenza al 112 con la propria posizione e ciò consentiva ai Carabinieri di Trivero di localizzarla e di riportarla vicino la propria auto. La donna era spaventata ma in buona salute.