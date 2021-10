Incidente in serata a Biella, donna trovata positiva all'alcoltest (foto di repertorio)

È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale, avvenuto nella serata di giovedì, 14 ottobre, a Biella. Stando alle ricostruzioni del caso, una donna è finita con l'auto fuori dal manto stradale ed è rimasta lievemente ferita.

Sul posto si sono portati gli agenti di Polizia che hanno sottoposto la conducente agli accertamenti di rito: la 34enne è risultata positiva, con valori elevati, al test etilometrico. Inevitabile il deferimento, insieme al sequestro del veicolo e al ritiro della patente.