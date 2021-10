È di circa 10 giorni la prognosi dell'84enne rimasto coinvolto nel sinistro stradale avvenuto nella mattinata di venerdì, 15 ottobre, in piazza XXV Aprile, a Chiavazza.

Per cause da accertare, l'anziano è stato travolto da un'auto condotta da una donna, rimasta indenne nell'impatto. Il pensionato, invece, è rimasto ferito ed è stato prontamente assistito dai sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure di rito.