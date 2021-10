Biella, 30enne investito sulle strisce da un'auto

Un altro investimento si è verificato nel centro di Biella. Il fatto si è verificato intorno alle 18.30 di ieri, 18 ottobre, lungo la via Ivrea, in prossimità della scuola primaria Gromo Cridis.

Stando alle prime ricostruzioni, un 30enne è rimasto investito, per cause da accertare, mentre stava attraversando le strisce pedonali da un'auto in transito, condotta da un 78enne. Nell'impatto il pedone è rimasto ferito e assistito prontamente dal personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso. La prognosi sarebbe di circa 15 giorni. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.