Pollone in festa per i 100 anni di Maria Reggio

100 anni e non sentirli. Maria Reggio, classe 1921, è stata festeggiata sabato 16 ottobre nella sua amata Pollone da una marea di compaesani, amici e parenti in occasione del suo compleanno e della presentazione del libro “La Maria che Cantava” che l’adorata scrittrice e pittrice Milly Coda ha voluto dedicarle. Semplice la consegna del mazzo di fiori e le parole dette dal sindaco Sandro Bonino ad indirizzo della centenaria arzilla, vispa e ciarliera con parole di affetto per tutti coloro che l’hanno avvicinata e si sono congratulati con lei.

L’evento, preparato da Comune, Biblioteca, Pro Loco e Parrocchia ha riscosso unanimi consensi, nel rispetto del protocollo Covid e la partecipazione del pubblico è stata la miglior sorpresa per tutti. I ritratti che Chiara Coda ha esposto, le sue sculture e quelle di Placido Castaldi, insieme ai disegni del Diario di Maria, hanno stimolato i ricordi di tempi lontani ed il desiderio di intervenire per poterli rendere pubblici. Racconti meravigliosi, dell’infanzia, della giovinezza, della guerra, del mare dei monti tornati a galla improvvisamente, pieni d’amore attraverso una lucidità meravigliosa, un garbo ed una semplicità senza pari.

Il rinfresco in Parrocchia preparato dai tanti volontari, dopo la Santa Messa di don Luca, e poi ancora ricordi, strette di mano e tanta ammirazione e felicità.