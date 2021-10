Ottobre in Rosa a Sala Biellese

Un gesto concreto, in piazza Gramsci a Sala Biellese, per sensibilizzare la collettività sul tema dell’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. La proposta della LILT ha trovato sensibile e collaborativa a tutti i livelli l’amministrazione comunale che ha aderito a questo meraviglioso progetto e, con l’appoggio ed il supporto della Pro Loco di Sala è riuscita a rendere concreto il gesto.

La panchina rosa è il simbolo della prevenzione al tumore al seno, ma anche di solidarietà femminile. “Attraverso questa panchina Sala ha voluto ricordare alle donne che combattono contro questo terribile male, di non essere sole ad affrontare questa battaglia. Ed è proprio per questo che è stato dedicato questo luogo per rappresentare al meglio il progetto Ottobre in rosa. Un posto dove spesso e volentieri le donne del nostro paese si ritrovano per una chiacchierata e per stare un po’ in compagnia durante le belle giornate”. È questo il pensiero del vicesindaco Stefania Massera che, assieme all’amministrazione comunale, ha creduto a questo bellissimo gesto ringraziando la Pro Loco per averlo realizzato.