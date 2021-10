Francesco Pogni e Beatrice Cappello assoluti protagonisti allo Skyway Cocktail Competition

Una giovane coppia di barman biellesi è l'assoluta protagonista dello Skyway Cocktail Competition. Si tratta di Francesco Pogni, il talentuoso titolare del Walhalla Cocktail Bar, e della sua dipendente Beatrice Cappello: entrambi hanno preso parte alla sesta edizione della rassegna nazionale che ha richiamato trenta tra i migliori barmen d'Italia dell'ABI Professional (e non) che, a colpi di drink, si sono sfidati a 3.500 metri di altezza.

Alla fine, Pogni è stato decretato vincitore dalla giuria per il miglior cocktail, seguito da Cappello giunta al terzo posto. Melanie e Alice in Wonderland: questi i nomi dei drink arrivati a podio e realizzati con prodotti marcatamente biellesi. Il primo con Gin – Genepy, succo di limone, salvia, Pimento Giamaicano e succo di mela biologico. Il secondo, invece, vede amalgamati gin al pompelmo rosa, succo di mirtillo, sciroppo di lampone, genepy, succo di lime e soda rosa.

“Una grande gioia e l'orgoglio di avere Beatrice Cappello al mio fianco in un momento così speciale – confida Pogni - L'emozione di vincere il primo premio per il cocktail più buono, utilizzando i prodotti del nostro Biellese, unito al calore di chi ha vissuto con me un attimo così importante, insieme all'affetto di amici, conoscenti e colleghi che con i loro messaggi sanno farti commuovere anche a chilometri di distanza. Dopo tanto lavoro e continue problematiche avevo realmente bisogno di momenti come questi. Indipendentemente dalla vittoria, giornate come queste fanno bene al cuore e migliorano la vita”.