Green Pass e Comune di Biella, Corradino: "Stiamo verificando la situazione per quanto riguarda il personale"

Da tempo il sindaco Corradino ha denunciato una carenza importante di personale negli uffici comunali. E l'entrata in vigore della necessità di avere il Green Pass per poter lavorare non ha migliorato la situazione.

<Il Comune è già provato - spiega il primo cittadino - Il personale che oggi è in dubbio non è tantissimo, parliamo di una dozzina di persone su 250. Di queste dobbiamo capire come vogliono comportarsi nei prossimi giorni. Ma dobbiamo fare il punto della situazione e capire dove possiamo arrivare, altrimenti rischiano di mancare i servizi>. Il problema è anche in caso si malattia del personale>: <Se una persona non c'è perché non ha la carta verde - continua il sindaco - e lavora in un ufficio dove ce n'è un'altra in malattia, come si fa? Abbiamo diversi uffici dove ci sono appena due o tre persone>.

Corradino ribadisce ancora una volta l'importanza del vaccino: <E' da quando c'è la possibilità di vaccinarsi che lo dico - conclude -. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per poter sconfiggere questo male, per essere un po' liberi. Dobbiamo mettercelo in mente. Senza contare che chi resta a casa non prende nemmeno lo stipendio. In questi giorni stiamo vedendo di tutto, chi porta certificati medici, chi è in sciopero, chi non si è più fatto vivo. Dobbiamo monitorare la situazione con delicatezza ma con attenzione, per capire gli effetti reali del nuovo provvedimento >.