E' caos orari alle superiori, e i ragazzi del Bona non entrano in classe

Da giugno si sono susseguiti una serie di incontri tra i presidi delle scuole superiori, la Provincia, Atap e il provveditorato, dai quali è emersa la volontà di organizzare il trasporto pubblico locale in modo tale da caricare sui mezzi di Atap la maggior parte dei ragazzi delle superiori alle 14. Poche le classi con orario di uscita alle 13. E così è stato fino a venerdì. Un delicato equilibrio che ieri si è però spezzato con la scelta dell'Iti, la scuola più grande del territorio, di anticipare l'uscita dei ragazzi alle 13 rispetto a quella iniziale fissata alle 14. Scelta che non è piaciuta agli studenti del Bona, una parte dei quali ieri lunedì 18 ottobre ha deciso di protestare non entrando in classe. <Ogni corso è a sé - commenta il dirigente dell'Iti Giovanni Marcianò - il nostro non è come quello di un altra scuola. E' un periodo molto particolare e preferiamo andarci con calma, gradualmente acceleriamo. E' il collegio che ha deciso l'orario in base alle osservazioni fatte in queste prime quattro settimane. Quando ci eravamo trovati in estate non avevamo ancora idea di come regolarci, è una situazione in continua evoluzione>.

Da settimane i ragazzi della scuola di via Gramsci esprimono la propria contrarietà al fatto che passa troppo tempo tra quando escono e quando prendono i bus. Ieri una comunicazione fa pensare a una revisione imminente dell'orario del Bona: <Considerano che la nostra offerta curriculare è comunque di 32 ore – si legge in un post della scuola – si ritiene di dover proporre una revisione dell'orario di funzionamento che sarà sottoposta all'approvazione del Collegio Docenti nei prossimi giorni>.