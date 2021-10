Cossato, una Panchina Rosa nel nome della prevenzione e dei giusti comportamenti (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Cossato scende in campo per la prevenzione del tumore al seno. Questa mattina, 19 ottobre, è stata inaugurata la Panchina Rosa, realizzata in occasione della campagna Nastro Rosa della Lilt. La cerimonia si è svolta a pochi passi dalla scuola media Maggia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei giovani allievi dell'istituto.

“Chi adotta stili di vita e comportamenti sani ha meno probabilità di andare incontro a questo tipo di malattie – spiega il sindaco Enrico Moggio – Per questo motivo è importante che la prevenzione primaria cominci in tenera età”. Accanto a lui il presidente della Lilt Biella Mauro Valentini: “Sport, movimento, attività motoria – sottolinea – sono tutti aspetti importanti che occorre assumere fin da giovani”.

Al taglio del nastro, è seguito il commento entusiasta dell'assessore alla Cultura Pier Ercole Colombo: “Sono soddisfatto di questa cerimonia, è l'inizio di una grande collaborazione, che vedrà coinvolti i nostri giovani in una serie di attività culturali e scientifiche, in programma nei prossimi mesi”.