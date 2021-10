Bielmonte, completato il nuovo laghetto artificiale finanziato dalla Regione e dal Gruppo Zegna

L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook di Uncem Piemonte (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani) e risale al 15 ottobre: Bielmonte ora ha un nuovo laghetto artificiale nella zona del Monte Cerchio.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte e dal gruppo Zegna, avevo lo scopo di dotare il territorio di una fonte d’acqua polivalente che sarà sfruttata per dare nuova linfa vitale, creando quindi lavoro e attività.

Svariate sono le situazioni a cui il nuovo laghetto potrà fare fronte. Inizialmente sarà utilizzato per le operazioni di innevamento e, all’occorrenza, potrà evitare che i periodi di siccità mettano a rischio i pascoli, essere sfruttato per generare energie e come punto di prelievo dell’acqua per interventi contro gli incendi.