Biella, centri incontro anziani: riaprono le iscrizioni per il rilascio della nuova tessera

Il settore Servizi sociali della Città di Biella comunica che dal 26 ottobre al 30 novembre riaprono le iscrizioni per il rilascio della nuova tessera gialla valida per l’accesso ai seguenti Centri incontro anziani: Vernato (via Ivrea, 14), Barazzetto (via Barazzetto Vandorno, 19), Centro (via Delleani, 34), Piazzo (piazza Cucco, 10), Pavignano (via Piedicavallo, 14), Oremo (via Pollone, 28), Favaro (via Rivetti, 7).

Possono iscriversi ai centri anziani i cittadini residenti a Biella e in Provincia di Biella che abbiano compiuto i 60 anni di età, con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto i 50 anni di età possessori di tali requisiti, compreso quello riferito alla residenza, sarà attestato mediante autocertificazione da parte del cittadino interessato, da effettuarsi su appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili presso i Centri Anziani, oltre che presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Biella. Il Comune si riserva di verificarne l’autenticità. Il possesso dei suddetti requisiti fa acquisire all’iscritto lo status di Socio Ordinario.

Ai soli cittadini residenti a Biella in possesso dei necessari requisiti è consentita l’iscrizione ad un secondo Centro, che farà conseguire al richiedente ammesso lo status di Socio Frequentatore. Tale iscrizione è soggetta a revisione annuale, nel caso vi fossero richieste da parte di anziani residenti non iscritti ad alcun Centro Incontro. Nessun cittadino può iscriversi a più di 2 centri.

Per i cittadini non residenti: possono richiedere l’iscrizione a un solo centro anziani anche i non residenti a Biella, purché siano residenti nella provincia di Biella ed in possesso degli altri requisiti necessari. Si evidenzia che l’ammissione dei non residenti avverrà in via subordinata a quella dei residenti in misura non superiore al 10% del limite massimo del doppio della capienza autorizzata del centro. I cittadini non residenti ammessi ai Centri Anziani acquisiscono lo status di Socio Frequentatore.

Come iscriversi ai centri incontro anziani. Le iscrizioni si fanno presso il Comune di Biella, SETTORE SERVIZI SOCIALI – PALAZZO PELLA – VIA TRIPOLI, 48 previo appuntamento da concordare telefonicamente dal 26 ottobre al 30 novembre 2021 chiamando di martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 al seguente recapito telefonico: 015-3507857.- Portare 2 foto formato tessera- I non residenti a Biella dovranno portare una fotocopia fronte/ retro della carta d’identità- N.B. - Non devono rifare la tessera coloro che sono già venuti in Comune ad iscriversi nell’anno precedente e che sono già nelle liste aggiornate dei partecipanti dei centri anziani.

Per poter frequentare il Centro Anziani sarà necessario essere titolari della nuova apposita tessera personale di riconoscimento predisposta dal Comune di Biella. Le vecchie tessere gialle comunali dovranno essere restituite ai Presidenti dei Centri Anziani per il ritiro della nuova tessera entro 20 giorni dell’avvenuta nuova iscrizione in Comune.