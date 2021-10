Schellino nella Coppa Commissione Sportiva #GolfPassion, ecco le gare del weekend

Domenica al Gc Cavaglià con premi importanti e record di partecipanti (110 giocatori al via) nella classica Coppa Commissione Sportiva by #GolfPassion Carpediem (18 buche, 1a cat. Medal, 2a/3a cat. Stableford) che ha regalato ai migliori la possibilità di giocare al Marco Simone il campo dove si disputerà la Ryder Cup 2023. La gara era valida anche come match Interclub di ritorno con il Golf Club Cervino e ad aggiudicarsi il confronto è stata la squadra di casa guidata dal Presidente Paolo Schellino, che ha conquistato anche il 1° lordo con un ottimo score di 69 (+1).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Schellino Cavaglia' colpi 69, 1° Netto Massimo Mare' Cavaglia' 65, 2° Netto Marcello Turotti Cavaglia' 68. 2a categoria: 1° Netto Riccardo Milan Idea Verde - Hollysport punti 41, 2° Netto Antonio Nunziata Cavaglia' 39. 3a categoria: 1° Netto Monica Casalino Cavaglia' 39, 2° Netto Bernardino Paggi Arona 38. 1° Ladies Maria Jose' Delfino Cavaglia' 38. 1° Seniores Lorenzo Paravella Cavaglia' 38. Sabato ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito nazionale Green Pass Card Trophy (18 buche, Stableford – 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Andrea Iannantuoni Crema punti 33, 1° Netto Massimo Mare' Cavaglia' 34, 2° Netto Paolo Brusa Cavaglia' 34. 2a categoria: 1° Netto Antonio Nunziata Cavaglia' 41, 2° Netto Bram Ceulemans Crema 37. 3a categoria: 1° Netto Emanuela Beltrame Touristgolf 40, 2° Netto Andrea Carlo Curioni Crema 38. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglia' 37. 1° Seniores Enzo Maria Colombo Crema 37.

Un fine settimana denso di appuntamenti al Gc Cavaglià. Giovedì si giocherà la Coppa Agis (Stableford) Louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche aperta a tutti. Venerdì ritorna il circuito infrasettimanale Golf Sì (18 buche, Stableford). Sabato per la prima volta ospiteremo il Chimenti Store Trophy 2021 (18 buche, Stableford). A chiudere il weekend domenica farà tappa il Golfimpresa Challenge 2021 (18 buche, Stableford) circuito con finale nazionale. Alla fine delle due gare dopo la premiazione seguirà rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.