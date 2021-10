Campiglia Cervo, definito il nuovo consiglio comunale: Mangili e Grosso entrano in giunta

Nei giorni scorsi, sono stati proclamati gli eletti del prossimo consiglio comunale di Campiglia Cervo. In assemblea siederanno tra i banchi della maggioranza, guidata dal sindaco Maurizio Piatti, confermato lo scorso 4 ottobre, Grazia Mangili, Daniela Casale, Lorenzo Norza, Pietro Grosso Nicolin, Maria Martinazzo Sartor, Pier Luigi Touscoz e Viola Penna.

Vicesindaco sarà Mangili mentre Grosso siederà in giunta come assessore. Al momento non sono state ancora definite le deleghe di ognuno. In minoranza prenderà posto il candidato sindaco della lista “Voci in Valle” Riccardo Mazzuchetti, insieme a Barbara Albertazzi Isipet e Piergiorgio Magnani Ghisò.