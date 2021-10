A Rosazza sarà consiglio comunale a 7, Delmastro giura come sindaco

Sarà un consiglio comunale formato da sette elementi a Rosazza. Nei giorni scorsi, si è insediata la nuova assemblea, con il giuramento del sindaco Francesca Delmastro, confermato lo scorso 4 ottobre con il 100 per cento dei voti a favore. Insieme a lei, siederanno in giunta il vicesindaco Andreino Zanchetta, con delega alla Protezione Civile, viabilità e servizi sociali, e l'assessore al bilancio e cultura Salvatore Di Micco. In consiglio prenderanno posto Federica Vanni Fioret, Angiola Fogliano, Khalil Igbal, Valentina Suardi e Ester Rosazza Prin. A quest'ultima è stata affidata la delega a eventi e manifestazioni.