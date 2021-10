La storia rivive al "Sabato delle Pulci a Ponderano", Foto

In piazza Garibaldi a Ponderano sabato 16 ottobre 2021 è tornato il mercatino degli hobbisti. L'evento, come deciso in giunta, si ripeterà ogni terzo sabato del mese dalle 8.30 alle 17.30. Cosa è possibile trovare tra le bancarelle? Di tutto un po', dai vinili, alle borse realizzate a mano, ai centrini, ai giochi da tavolo in legno e molto altro ancora.

<Aggregazione>, è la parola d'ordine del sindaco Roberto Locca e assessori, che si sono posti come obiettivo quello di portare più gente a vivere il paese, come un tempo, anche dalla vicina Biella.