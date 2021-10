Un ponte tra Italia e Vietnam: Internazionalizzazione e nuove opportunità di scambio commerciale tra Italia e Vietnam

L’evento è rivolto a professionisti biellesi, commercialisti, avvocati, imprenditori e aziende. L’obiettivo di questo appuntamento è di promuovere l’internazionalizzazione e di offrire spunti e informazioni sulle nuove opportunità di scambio tra le attività commerciali di Italia e Vietnam. Attraverso la pianificazione di azioni ed eventi l’ANC, desidera stare dalla parte degli imprenditori e dei professionisti e in sinergia con loro, identificare le strategie migliori per dare vita a nuovi progetti.

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali dell’ Ambasciatrice del Vietnam in Italia,Thi Bich Hue Nguyen, del viceinistro MISE, Gilberto Pichetto Frattin, con il dottor Marco Cuchel Presidente ANC e con il dottor Fulvio Albano, Presidente della Camera di Commercia Italia Vietnam.

La partecipazione sarà possibile in presenza e anche in modalità webinar con link che verrà inviato via mail in seguito all’iscrizione da effettuarsi a:

https://events-emea6.adobeconnect.com/content/connect/c1/5293907081/en/events/event/shared/6130946636/event_landing.html?sco-id=6192990533&_charset_=utf-8

https://events- mea6.adobeconnect.com/content/connect/c1/5293907081/en/events/event/shared/6130946636/event_la nding.html?sco-id=6192990533&_charset_=utf-8

(esclusivamente in caso di partecipazione online)

Accreditamento richiesto ai fini della formazione professionale continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Coordinatore della serata Giuseppe Gariazzo, giornalista freelance

Nel corso dell’evento interverranno il Dottor Duc Thanh Nguyen-Consigliere Commerciale dell’Ambasciata del Vietnam in Italia; la dott.ssa Chiara Bonino-Vice Presidente Internazionalizzazione Unione Industriale Biellese-Azienda Bonino Carding Machines; Avv. Federico Vasoli-Vice Presidente Camera di Commercio Italia Vietnam; dottor Walter Cavrenghi- Segretario Generale Camera di Commercio Italia Vietnam (CCIV) commercialista in Torino.

Al termine dell’incontro, i partecipanti sono invitati all’Hotel Michelangelo in Piazza Adua, a Biella per un brindisi in conclusione dell’evento.