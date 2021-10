Pray piange Giuseppe Passoni, alpino e storico volontario di Auser, Pro Loco e Aib

Comunità di Pray in lutto per la morte di Giuseppe Passoni all'età di 74 anni. Storico volontario del paese, era attivo su diversi fronti: per anni, infatti, è stato membro della Pro Loco e dell'Auser Valsessera, penna nera del gruppo di Pray-Pianceri e colonna portante dell'Aib di Azoglio.

Da molti viene descritto come una brava persona e dal forte impegno civile. Per il suo impegno era stato insignito del titolo di “Prayese dell'anno”. Il funerale verrà celebrato domani mattina, alle 10, in forma civile, partendo dalla sua abitazione di via Biella.