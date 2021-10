Mosso in lutto per la morte della volontaria Margherita Bedotto

La comunità di Mosso, a Valdilana, è in lutto per la morte di Margherita Bedotto, scomparsa all'età di 91 anni.

A ricordarla in un post gli amici della Biblioteca di Mosso: “Se n'è andata in questi giorni lasciando nel dolore la sorella Clara a cui porgiamo le nostre condoglianze. Alla sua memoria la riconoscenza dell'amministrazione comunale per quanto fatto negli anni come volontaria. Aveva gestito in paese una merceria insieme alla mamma. Da anziana, tutti ricordano il suo sorriso, la sua gentilezza e vivacità. Fu animatrice nella casa di riposo dedicandosi alla lettura. Contribuì alla creazione della biblioteca di Mosso e per tanti anni operò come volontaria nei giorni di apertura. Infine il ricordo di tanti bambini della primaria che l'adoravano quando andava a scuola per il prestito libri”.

I funerali avranno luogo a Mosso nel pomeriggio di oggi, 18 ottobre, alle 14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale.