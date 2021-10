Cossato, incidente d'auto per un ultra 90enne

È stato trasportato in ospedale l'ultra 90enne rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nella giornata di ieri, 17 ottobre, a Cossato. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 che l'ha assistito e portato precauzionalmente in Pronto Soccorso per accertamenti. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.