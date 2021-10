Colpita da infarto, il marito le salva la vita

Colpita da un arresto cardiaco, una donna di circa 41 anni è stata salvata dal marito. È accaduto nella prima serata di ieri, 17 ottobre, a Verrone. Erano da poco trascorse le 20 quando, stando alle prime ricostruzioni del caso, la donna avrebbe accusato un forte dolore al petto.

In sua compagnia il marito, medico cardiologo, che le avrebbe effettuato tempestivamente un massaggio cardiaco fino all'arrivo del personale sanitario. Il 118 l'ha immediatamente assistita e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri.