La tecnologia al servizio del paziente

Lunedì 18 ottobre alle 18.30 al Salone Internazionale del Libro di Torino si parlerà della tecnologia al servizio del paziente. La pandemia ha rafforzato l'esigenza di potenziare i servizi di telemedicina, mettendo in luce i numerosi benefici che la tecnologia e il digitale possono offrire, anche superata l'emergenza.

L'incontro organizzato dal Consiglio regionale, attraverso gli Stati Generali per la Prevenzione e il Benessere, vuole raccontare i servizi già disponibili e in uso per migliorare la continuità assistenziale e garantire un filo diretto tra medico e paziente.

Interverranno Alberto Lazzero, primario servizio di Telemedicina e Sanità Digitale presso GHT Alpes De Sud, Centre Hospitalier de Briançon, membro del registro di esperti in sanità digitale per OMS; Diego Moniaci, primario di Chirurgia Vascolare, ASL Città di Torino; Laura Patrucco, membro del comitato scientifico di ASSD, Associazione scientifica sanità digitale, paziente esperto EUPATI. Moderano Presidente e vicepresidente Commissione Sanità Consiglio regionale del Piemonte