“Disturbi della deambulazione e cadute degli anziani" al Caffè del Benessere

Giovedì 21 ottobre, dalle 15 alle 17, appuntamento con il Caffè del Benessere dell'Associazione ANZITUTTO presso il salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato (in via Santuario d'Oropa 75, sopra al bar San Grato; necessario green pass mascherina e distanziamento).

Relatore il Geriatra Bernardino Debernardi che parlerà dei "Disturbi della deambulazione e cadute degli anziani", tema importante in quanto la compromissione della capacità di camminare e le cadute peggiorano la qualità di vita delle persone più avanti con gli anni e sono una delle principali cause di perdita della loro autosufficienza e spesso determinano il ricovero in casa di riposo.

Il relatore spiegherà quali sono i meccanismi che regolano l'equilibrio e la stazione eretta ed i cambiamenti che avvengono con l'invecchiamento. Si parlerà di cadute e della modalità differente delle stesse negli adulti e negli anziani. Ovviamente verranno esaminati i principali tipi di frattura che le cadute possono provocare ed i loro esiti. Uno spazio verrà dedicato alla prevenzione delle cadute, al miglioramento dell'equilibrio anche con riferimenti all'esercizio fisico all'esterno o in casa.

La prevenzione delle cadute non riguarda solo la persona anziana ma anche l'ambiente in cui vive e per quanto riguarda gli interventi di tipo ambientale verranno spiegati gli accorgimenti pratici.

I Caffè del Benessere sono organizzati dall'Associazione ANZITUTTO che si avvale della fattiva collaborazione di Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato, Bar San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, CTV - Centro Territoriale Volontariato Vercelli Biella.

Al termine della relazione, dopo eventuale discussione col pubblico, il tradizionale caffè o bevanda.