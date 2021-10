Una frase sulla panchina rosa a Benna per fare sentire la propria vicinanza alle donne

La panchina in corso di realizzazione

In occasione della campagna Nastro Rosa di Lilt sarà inaugurata a Benna una panchina dedicata alla sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori femminili. Chi desidera può dedicare una frase ad un'amica, sorella, moglie, madre che é stata toccata dalla malattia che sta curando, è guarita o purtroppo scomparsa.

Le frasi saranno raccolte e messe in evidenza insieme alla panchina. Possono esprimere incoraggiamento, un saluto, la vicinanza, un sentimento che avete già avuto modo di manifestare oppure no. La frase potrà essere personale o anonima, potete inviarla via messaggio privato su questa Pagina. Facciamo sentire la nostra vicinanza a tutte le donne!