Pralungo, successo per la giornata del riuso: ecco il bando per fondi a sostegno di famiglie in difficoltà

Il comune di Pralungo ha pubblicato un bando per l’assegnazione del fondo ricevuto dallo Stato per misure di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno.

“Si tratta, infatti, di uno stanziamento pari a 9.787,65 euro che si è scelto di destinare per l’agevolazione del pagamento della Tari 2021 relativamente al pagamento del saldo 2021 con la seguente riduzione – spiega il sindaco Raffaella Molino - Riduzione del 100% del saldo TARI 2021, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a € 8.250,00; riduzione del 50% del saldo TARI 2021, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario tra € 8.250,01 e € 12.500,00; Possono accedere al contributo le persone residenti nel Comune, titolari di una utenza TARI domestica. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal provvedimento, il richiedente dovrà presentare apposita domanda scaricando il modulo sul sito www.comunedipralungo.com. o ritirandolo, previo appuntamento, presso l’Ufficio Comunale (015- 25744 int.5 e int.4) Verrà formata una graduatoria sulla base del valore della certificazione ISEE e verranno accolte tutte le domande sino ad esaurimento del fondo ma dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 5/11/2021”.

Nella giornata di sabato 16 ottobre si è svolta la giornata del riuso, il tradizionale appuntamento organizzato a Pralungo un paio di volte all’anno, per permettere ai propri cittadini di far pulizia in solai e cantine, buttando cose che magari ad altri possono servire. Così è stato anche per questa edizione, si dal primo mattino in piazza Salvo d’Acquisto c’è stato un via vai di auto piene zeppe di cose da scaricare una parte delle quali è stata portata via da robivecchi, ferrivecchi o semplici cittadini che necessitavano di cose che altri buttavano o che semplicemente ritenevano belle o riciclabili. La bella giornata soleggiata ha contribuito al successo di questa manifestazione sempre molto gradita dai cittadini di Pralungo.