Ponderano: entra nel vivo la bonificata della materna che dovrebbe riaprire entro fine anno

Avanti tutta con i lavori all'asilo a Ponderano. E se non ci saranno intoppi, entro fine anno i bambini delle scuole comunali che in queste settimane sono ospitati in edifici diversi per l'avvio degli interventi, torneranno ciascuno nella propria scuola.

In questi giorni è stato tolto il pavimento alla materna, dove l'amministrazione ha scoperto la presenza di amianto durante l'apertura del cantiere per il rifacimento del pavimento. E ora l'azienda che si occupa dell'intervento sta procedendo con la fresatura della colla dove sono state trovate tracce di amianto. A seguire i lavori con particolare interesse è il sindaco Roberto Locca: <Stanno andando avanti bene. Se non ci saranno intoppi tra una decina di giorni poseremo il nuovo pavimento. E abbiamo addirittura anche già contattato lo Spresal e l'Arpa per chiedere se quando saranno terminati i lavori avranno la possibilità di fare i controlli necessari per verificare che non ci sia presenza di amianto nell'aria e ci hanno risposto che quando lo chiameremo arriveranno subito>. Una buona notizia per Comune e famiglie, visto che significherà che se tutto andrà come deve entro fine anno i bambini potranno ritornare ognuno nella propria scuola.