Lavori al condotto fognario, ecco come cambia la viabilità a Salussola

Cambia la viabilità a Salussola per interventi di sostituzione del condotto fognario. A renderlo noto il comune di Salussola con una nota sui propri canali social. “Si avvisa che a partire da martedì 19 ottobre inizieranno lavori di rifacimento del tratto fognario in attraversamento della S.P. 143 in prossimità del sottopasso di via Elvo, e che pertanto sarà operativo un senso unico alternato temporaneo (dalle 8 alle 18 nei giorni lavorativi) sulla suddetta via Martiri per tutta la durata dei lavori. Sarà anche istituito un divieto di transito temporaneo in Via Elvo. Termine dei lavori previsto per mercoledì 27 ottobre".