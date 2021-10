Inceneritore a Cavaglià e centro raccolta amianto incapsulato a Salussola, sit-in di Onda Verde

Sarebbe dovuta essere una marcia, alla fine è stato un sit-in l'evento organizzato da Onda Verde a Biella sabato pomeriggio per esprimere la contrarietà all'inceneritore a Cavaglià e centro raccolta amianto incapsulato a Salussola.

I partecipanti si sono trovati prima in piazza Duomo e poi in piazza Santa Marta. <Più avanti faremo una marcia assieme a tutti gli enti e le associazioni che sono contrari a questi due impianti - spiega Alessandro Pizzi di Onda Verde Biella - . Abbiamo anche colto l'occasione per esprimere al sindaco di Biella Claudio Corradino le nostre preoccupazioni in merito alla diminuzione della differenziata e per chiedere la sua visione per la gestione dei rifiuti in città, visto che ancora oggi Biella non ha un assessore che se ne occupa>.